Fledermäuse in Haiterbach

1 Eine 7,5 Hektar umfassende städtische Waldfläche beim Haiterbacher Naturerlebnispark gehört zu den Ausgleichsflächen für den Betrieb der Hermann-Hesse-Bahn. Foto: Priestersbach

Im zweiten Anlauf stimmte der Haiterbacher Gemeinderat jetzt Kompensationsmaßnahmen im Stadtwald zu, um den Betrieb der Hermann-Hesse-Bahn zu ermöglichen.









Link kopiert



Wie Bürgermeisterin Kerstin Brenner mit Blick auf die bisherigen Beratungen in Erinnerung rief, gebe es nach wie vor keine Genehmigung für die Wiederinbetriebnahme der Hermann-Hesse-Bahn, weil der notwendige Umfang an Ausgleichsmaßnahmen noch nicht erreicht sei, mit denen die Eingriffe in Natur und Landschaft kompensiert werden sollen.