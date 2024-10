Rauchmelderalarm in Senioreneinrichtung

Feuerwehreinsatz in Schramberg-Sulgen

1 Die Feuerwehrabteilung Sulgen am Einsatzort in der Hörnlestraße. Foto: Wegner

Ein Rauchmelder, der bei einer Seniorin in einer Wohnanlage in der Sulgener Hörnlestraße ausgelöst hatte, war Anlass für einen Einsatz der Feuerwehr am Montag gegen 18 Uhr.