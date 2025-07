Die Feuerwehr Schramberg musste am Mittwoch gegen 17 Uhr eine Tür in der Göttelbachstraße öffnen.

Immer wieder wird die Schramberger Feuerwehr zu Türöffnungen gerufen – nicht selten, weil in einer Wohnung eine hilflose Person vermutet wird.

Der Einsatz in der Göttelbachstraße am späten Mittwochnachmittag hatte aber einen anderen Grund: Die Tür war ins Schloss gefallen – und in der betroffenen Wohnung befand sich Essen auf dem Herd.

Die Feuerwehr beim Einsatz in der Göttelbachstraße Foto: Niklas Ortmann

Also wurde die Feuerwehr zur Türöffnung alarmiert, die mit einem Fahrzeug anrückte – und den Einsatz nach gut 20 Minuten auch schon wieder beenden konnte.