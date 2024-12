Feuerwehreinsatz in Schramberg

1 Die Feuerwehr beim Einsatz in der Sängerstraße Foto: Niklas Ortmann

Die Feuerwehr Schramberg ist am Dienstag gegen 14 Uhr in die Innenstadt ausgerückt.









Ein defekter Elektroherd hatte in einer Wohnung in der Sängerstraße zu einer leichten Rauchentwicklung geführt, wie Stadtbrandmeister Patrick Wöhrle gegenüber unserer Redaktion erklärte. Daraufhin habe eine Bewohnerin „völlig zurecht“ die Feuerwehr alarmiert. Diese rückte mit einem Löschzug an; auch DRK und Polizei wurden alarmiert.