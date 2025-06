Feuerwehreinsatz in Schiltach

1 Die Feuerwehr wurde nach Hinterlehengericht gerufen. Foto: Wegner Zu einem Einsatz an die B 462 wurde am Freitag gegen 12.30 Uhr die Feuerwehr Schiltach alarmiert.







Ein Waldarbeiter hatte an einer Eiche, deren Äste in Hinterlehengericht über die Bundesstraße ragen, einen Abbruch erkannt. Förster Holger Wöhrle, der daraufhin den Baum in Augenschein nahm, alarmierte aus diesem Grund die Schiltacher Feuerwehr.