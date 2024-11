Der erste Alarm ging von einem Brandmelder in der Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn aus, berichtet Schrambergs Stadtbrandmeister Patrick Wöhrle, anschließend gab es einen weiteren Alarm in der Beethovenstraße im Stadtteil Sulgen.

In Heiligenbronn konnte kein Grund für den Alarm festgestellt werden. Dorthin war zunächst die Abteilungen Heiligenbronn und Sulgen beordert worden.

Lesen Sie auch

In Sulgen hatten Nachbarn einen Brand in einem Wohngebäude vermutet und ebenfalls die Feuerwehr alarmiert. Dies habe von außen von zwei Fenstern aus auch tatsächlich so ausgesehen, als würde es brennen, so Feuerwehr-Sprecher Danny Barowka.

Aus diesem Grund hatte die Feuerwehr dann auch die Tür zu der Wohnung aufgebrochen, um sich Zugang zu verschaffen. Erst in der Wohnung selbst sei dann klar geworden, dass es sich um eine solche Anordnung von LED-Kerzen gehandelt habe, die von außen den Eindruck erweckt habe, dass es brennen würde.