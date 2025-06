Am vergangenen Sonntag herrschte die meiste Zeit schönes Wetter, und entsprechend groß war der Ansturm.

Erst am Abend machte der Regen der Feuerwehr einen kleinen Strich durch die Rechnung. Am Montag ging es aber noch einmal weiter. Bereits zum vierten Mal bot die Feuerwehr am Montagmittag im Rettungszentrum ein Mittagessen speziell für die Mitarbeiter der umliegenden Industriebetriebe.

Dabei lege man Wert darauf, so Abteilungskommandant Alfons Scholl, dass die Besucher bei ihrer kurzen Mittagspause keine Wartezeiten haben. Dieses Mittagessen kommt immer sehr gut an. Und entsprechend gut ist auch der Besuch beim beliebten Handwerkervesper am Montagabend. Hier gab es im Übrigen die beliebten Feuerwehr-Rundfahrten für die Kinder.

Besonders für die Familie gedacht sei das Fest am Sonntag, so Alfons Scholl. Deshalb lege man Wert auf familienfreundliche Preise. Es gehe nicht darum, Gewinn zu erwirtschaften, sondern dass die ganze Familie gemütlich mit der Feuerwehr feiern könne. Dies ist aus seiner Sicht ein wichtiges Element der Öffentlichkeitsarbeit. Beeindruckt zeigte er sich von dem in diesem Jahr besonders guten Besuch am Sonntag. Dies wertete er als Zeichen, dass die Bevölkerung den Einsatz der Feuerwehr zum Schutz aller Menschen in der Stadt wertschätze. Am Nachmittag gab es verschiedene Angebote für die Kinder.

Dazu gehörte das Schlauch-Kegeln oder verschiedene Mini-Feuerwehr-Autos, die rege genutzt wurden. Besonders aber gab es eine lange Schlange bei den jedes Jahr sehr beliebten Rundfahrten mit dem großen Feuerwehrauto. Eine nach der anderen Runde drehten die kleinen Passagiere hier in der Stadt. Und für besondere Begeisterung sorgt es jedes Mal, wenn das Fahrzeug für kurze Zeit das Signalhorn einschaltet. Aber auch das Löschen gehörte zum Angebot. Zum einen konnten die jungen Besucher mit einem richtigen Feuerwehrschlauch ein Spielhaus löschen, wobei sie genau in die Fenster zielen mussten.

Löschtrainer für Feuerlöscher

Besonders wertvoll, so Alfons Scholl, ist noch ein weiteres Angebot: der Löschtrainer für Feuerlöscher. Besucher jeden Alters konnten hier versuchen, mit einem Feuerlöscher ein hoch aufloderndes Feuer zu löschen. Dies sei gleichermaßen Öffentlichkeitsarbeit wie vorbeugender Brandschutz. Denn nach einer solchen eigenen Übung greifen die Menschen dann in Wohnung oder Betrieb viel schneller zu einem Feuerlöscher und können oftmals einen Brand bereits im Beginn löschen oder zumindest die Ausbreitung bis zum Eintreffen der Feuerwehr etwas eindämmen. Am besten sei es, wenn die Feuerwehr dann nicht mehr eingreifen muss.