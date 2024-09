1 Meterhoch lodern die Flammen am Einsatzort in Peterzell. Ein Holzstapel war in Brand geraten. Foto: Roland Sprich

Warum brennt aus heiterem Himmel ein Holzstapel in einem Wald? Und warum versuchen Anwohner und offensichtliche Eigentümer des aufgeschichteten Holzes, eine Medienberichterstattung darüber vehement zu verhindern?









Link kopiert



Zu einem Einsatz, der im Nachhinein Fragen aufwerfen dürfte, musste die Feuerwehr am Mittwochabend ausrücken. In einem Wald in Peterzell ist ein Holzstapel in Flammen aufgegangen.