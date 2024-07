Felgenhersteller BBS aus Schiltach: Nach dem Insolvenzantrag herrscht Fassungslosigkeit und Ungewissheit

1 Nach dem erneuten Insolvenzantrag der BBS Autotechnik sind noch praktisch alle Fragen offen. (Archivbild) Foto: Niklas Ortmann

Nachdem der Felgenhersteller BBS am Freitag zum fünften Mal in der Firmengeschichte einen Insolvenzantrag gestellt hat, herrscht Fassungslosigkeit bei Mitarbeitern wie Außenstehenden. Wie es nun weitergeht, ist noch völlig unklar.









Nachdem am Freitagvormittag bekannt geworden ist, dass der Felgenhersteller BBS ein weiteres Mal Insolvenz beantragt hat, sind praktisch noch alle Fragen offen. Das Unternehmen gab am Freitag keinerlei Stellungnahme ab, auch die Kanzlei des vorläufigen Insolvenzverwalters hält sich noch bedeckt: „Wir können noch nichts sagen“, erklärte ein Sprecher. Der Insolvenzverwalter sei nun dabei, sich einen Überblick darüber zu verschaffen, wie es vor Ort aussehe. An Spekulationen wolle man sich nicht beteiligen.