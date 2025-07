1 Die Thunderbirds begeisterten mit ihrem Auftritt. Foto: Jacqueline Geisel In der Klosteranlage Wildberg versammelten sich immer mehr Menschen um den Klosterbrunnen zur Sommerparty des Bürger- und Gewerberings für Wildberg.







Link kopiert



Eigentlich finden in Wildberg in ungeraden Jahren im Juli traditionell die Markttage statt, die vom Verein für Wildberg organisiert werden. Nicht so in diesem Jahr. Dieses Mal haben sich die Verantwortlichen in Kooperation mit der Stadtverwaltung nämlich für ein ganz anderes Konzept entschieden: Gefeiert werden sollte eine Sommerparty.