22 Mit dem pinkfarbenen Flamingo wagen sich die Matrosen der Bräutelgesellschaft Haigerloch auf hohe See. Foto: Kost/Kost

Bei strahlendem Wetter war am Fasnetsmontag im Raum Haigerloch Straßenfasnet an gesagt. In der Kernstadt, in Trillfingen und in Bad Imnau zog es die Narren auf die Gass.









Bunt verkleidete Narrengruppen zogen überall durch die Straßen und bildeten Umzüge. In der Kernstadt war das Zunftheim der Narrenzunft Haigerloch in der Pfluggasse schon früh am Morgen zum Narrenfrühstück geöffnet – und gleich von der ersten Minute an und sehr zur Überraschung von Vorständin Miryem Heller rappelvoll.