Fasnachts-Themen in Basel: Trump und KI bei Basler Fasnacht

Die unsicher Weltlage ist beliebtes Thema der Basler Fasnacht 2026. Das Comité hat Verbesserungsmaßnahmen für einen flüssigeren Cortège angekündigt.
Die unsichere Weltlage, unter anderem geprägt durch das Verhalten der Führungskräfte der Weltmächte, dominierten zahlreiche Sujets der kommenden Fasnacht, sagte Comité-Obmann Robi Schärz vor den Medien. So spielen 29 Einheiten die Themen Trump, Amerika, Demokratie, Traum-Realität aus. Weitere 29 Einheiten widmen sich den Themen Weltpolitik, Weltlage, Krieg und Frieden.