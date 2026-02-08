Fasnachts-Themen in Basel: Trump und KI bei Basler Fasnacht

Die unsicher Weltlage ist beliebtes Thema der Basler Fasnacht 2026. Das Comité hat Verbesserungsmaßnahmen für einen flüssigeren Cortège angekündigt.

Die unsichere Weltlage, unter anderem geprägt durch das Verhalten der Führungskräfte der Weltmächte, dominierten zahlreiche Sujets der kommenden Fasnacht, sagte Comité-Obmann Robi Schärz vor den Medien. So spielen 29 Einheiten die Themen Trump, Amerika, Demokratie, Traum-Realität aus. Weitere 29 Einheiten widmen sich den Themen Weltpolitik, Weltlage, Krieg und Frieden.

Auf dem zweiten Platz folgt mit zwölf Einheiten das Sujet künstliche Intelligenz und Digitalisierung.

Lokale Sujets

Beliebte lokale Sujets sind laut Schärz Baustellen in Basel und der Durchgangsverkehr in Birsfelden. 18 Einheiten widmen sich den Themen Basel in Festlaune, ESC, Fußball-EM der Frauen oder das kommende Eidgenössische Jodlerfest.

Farbigere Laternen

Nach den eher dunklen Tönen im vergangenen Jahr würden wieder kräftigere Farben die Laternen dominieren, sagte Schärz. 11 683 Personen haben sich beim Comité für die Fasnacht angemeldet. Letztes Jahr waren es 1,8 Prozent weniger. Die Zahl der Kinder und Jugendlichen bei den Jungen Garden und Binggis ist auf 2132 gestiegen. Insgesamt haben sich 509 Einheiten angemeldet - zehn mehr als im Vorjahr. Davon werden 444 am Cortège teilnehmen, 65 Einheiten pausieren. Teilnehmen werden rund 120 Wagen.

Die Route bleibt gleich

Laut Patrice Cron, beim Comité verantwortlich für die Straßenfasnacht, bleibt die Route am Cortège gleich wie 2025. Es habe letztes Jahr mehr oder weniger gut geklappt - am Montag habe es gar nicht funktioniert, sagte Cron. Damals sei es zu einem großen Stau auf der Route gekommen. Als Grund nannte Cron das große Publikumsaufkommen, das Nichteinhalten von Abmarschzeiten, nicht angemeldete Einheiten und Abkürzungen.

Für die diesjährige Fasnacht will das Comité deshalb Verbesserungsmaßnahmen für einen flüssigeren Cortège umsetzen. So ist das Einfädeln in den Cortège zwischen 13.30 und 14.10 Uhr neu untersagt. Zudem soll es schwieriger werden, auf der inneren Route Abkürzungen zu nehmen.

Kontrolle der Cliquenkeller

Die Basler Fasnacht findet vom 23. bis am 25. Februar unter dem Motto „Blyyb verspiilt“ statt. Als Teil eines Maßnahmenpakets nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana führt die Feuerpolizei bis Mitte nächster Woche eine Begehung aller rund 70 Cliquenkeller durch. Das Comité unterstütze die Sensibilisierungskampagne der Behörden, sagte Cron. „Gleichzeitig bedauern wir, dass den Cliquen und Guggen die jahrelang gelebte Tradition der Pausen und Verpflegung im eigenen Keller eingeschränkt oder teilweise verunmöglicht wird. Wir haben den Eindruck, dass ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen wurde.“

Cliquenkeller werden begangen

Die Regierung gab am Freitag bekannt, dass sie aufgrund der Brandschutzvorgaben neue Ersatzstandorte für die Verpflegung der Jungen Garden zur Verfügung stellen will. Diverse Cliquen hätten auf das Problem aufmerksam gemacht. Die derzeit stattfindenden Begehungen aller öffentlich zugänglichen Cliquenkeller würden konstruktiv verlaufen, heißt es in der Mitteilung der Regierung. Bis am Donnerstagabend wurden laut Gebäudeversicherung 48 Begehungen durchgeführt. In rund 80 Prozent der Fälle würden sich tragfähige Lösungen abzeichne.

Erstmals digital

Mit der diesjährigen Fasnacht erscheint der Basler Fasnachtsführer Rädäbäng erstmals digital statt in gedruckter Form. Die Informationen über die Basler Fasnacht sind neu kostenlos in der App „Basel City Guide“ verfügbar.

Basler Umzug im vergangenen Jahr Foto: Werndorff

Wie es weiter an der Medienkonferenz hieß, werden insgesamt 95 Schnitzelbänke an der Fasnacht unterwegs sein – darunter gibt es auch einige neue.