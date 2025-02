Bundestagswahl in Villingen-Schwenningen Fehlstart in Wahllokal sorgt bei Wähler für Unmut

Ein Wahllokal ohne Stimmzettel und Kugelschreiber – der Wahlmorgen in der Neckarschule in Schwenningen begann mit einem peinlichen Fehlstart. Was sagen CDU und SPD zum Wahlausgang in der Doppelstadt und zu einer möglichen Koalitionsbildung?