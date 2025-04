Trotz windigem Wetter und zumindest vormittags nicht wirklich frühlingshaften Temperaturen war die Wolfacher Innenstadt am Sonntag gut besucht: Mit den vielfältigen Angeboten war beim Familienspaß rund ums Osterei für alle der zahlreichen Besucher von Jung bis Alt etwas dabei.

Bei dann doch strahlendem Sonnenschein lieferte die Veranstaltung einen idealen Auftakt in den Frühling, so dass das Motto gleich doppelt passte. Vor allem an den Ständen des Kreativmarkts drehte sich alles um das Thema Ostern, während gleichzeitig das gelbe Riesen-Osterei vor dem Rathaus räumlich im Mittelpunkt stand.

Das Bühnenprogramm bot ebenfalls Unterhaltung

Nebenan traten auf der Bühne unterschiedliche Formationen auf: Für Unterhaltung sorgten unter anderem die Kinder der Herlinsbachschule mit Gesang und Tanz, die die Gelegenheit nutzten und auch ihr neues Schulmaskottchen mit einem Lied vorstellten.

Die Kleine Kirnbacher Kurrende präsentierte einige Trachtentänze und erklärte den Zuschauern die verschiedenen Teile ihrer traditionellen Tracht. Der allseits bekannte Bollenhut fand sich ebenfalls bei dem österlichen Kreativmarkt wieder. So wurden etwa Seifen oder auch Schmuck mit dem Motiv angeboten, daneben Osterhasen in allen Variationen. Ob als Strohfigur, aus Holz samt Gravur oder als Seife in Kaninchenform: Für alle Frühlings-und Osterliebhaber gab es etwas zu finden.

Vervollständigt wurde das Osterhasen-Thema mit der Kaninchenausstellung des Wolfacher Kleintierzuchtvereins. Sogar ein „echter“ verkleideter Osterhase hoppelte am Nachmittag durch die Innenstadt, um Schokoladeneier an die Kinder zu verteilen – und wurde prompt fast durchgängig belagert von Klein und Groß. Daneben gab es eine große Vielfalt an Angeboten zum Mitmachen: Am Stadtbrunnen konnten die Kinder unter Anleitung der KJG basteln und malen. Im Schlosshof drehte sich alles um die Jüngsten. Ebenso wie bei den anderen Bereiche des „Familienspaß“ herrschte dort bei einem Kinderflohmarkt großer Andrang.

Kinderprogramm gab es außerdem in Form einer Kinderschmink-Station und einer Ostergeschichte, vorgelesen von Barbara Dorn. Auch die Jugendfeuerwehr und das Technische Hilfswerk, die sich am Stadttor den zahlreichen Gästen vorstellten, hatten etwas für die Kinder vorbereitet und machten dem Titel des Familienspaß alle Ehre. Die Jüngeren hatten dabei die Möglichkeit, einmal in einem Feuerwehrfahrzeug zu sitzen oder auszuprobieren, mit einem Feuerwehrschlauch eine Holzwand zu „löschen“, während die Erwachsenen mit Feuerwehr oder THW ins Gespräch kommen konnten. Auch der Wünschewagen des ASB war vertreten und klärte über seine ehrenamtliche Arbeit auf. Sie begleiten schwer kranke Menschen in ihrer letzten Lebensphase und erfüllen einen Herzenswunsch.

Kulinarisches

Abgerundet wurde das bunte Programm durch ein breites kulinarisches Angebot. Passend zum frühlingshaften Motto, unter dem der Familienspaß stand, öffnete auch das Eiscafé La Gelateria im ehemaligen Hotel Garni zum ersten Mal seine Türen.