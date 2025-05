1 Am Mittwochabend war ein großes Polizeiaufgebot in der Lahrer Jammstraße. Foto: Einsatz-Report24 Neue Details zu den tödlichen Schüssen in Lahr: Demnach war der mutmaßlich Täter selbst Polizeibeamter.







In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Jammstraße waren, wie berichtet, am Mittwochabend zwei Tote gefunden worden: eine 37 Jahre alte Frau und ein 30 Jahre alter Mann, ihr ehemaliger Partner.