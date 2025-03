Events in Nagold: Mobile Poller sollen für mehr Sicherheit sorgen

Events in Nagold

1 Die Poller der Firma Hörmann können mobil und flexibel eingesetzt werden, die Zacken auf der Bodenplatte sollen Fahrzeuge fahruntüchtig machen. Foto: Thomas Fritsch

Das Sicherheitsgefühl der Menschen sinkt, die Stadt Nagold reagiert: Mit Zufahrtssperren soll die Sicherheit in der Innenstadt – besonders bei Großveranstaltungen – erhöht werden. Was können die mobilen Poller?









Das Sicherheitsgefühl der Deutschen ist in den vergangenen Monaten regelrecht erschüttert worden. Die Messeranschläge auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt im Dezember 2024 oder in Aschaffenburg im Januar und die Fahrzeugattacken in München im Februar oder Mannheim im März forderten mehrere Todesopfer und viele Verletzte.