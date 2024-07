Erneuerbare Energien in Rottweil: Strom für 7000 Haushalte aus dem Solar-Park Wildenstein

Auf dem 26 Hektar großen Areal beidseits der A 81 auf Höhe der Wildensteiner Höfe entsteht eine Photovoltaik-Anlage, die mit einer Leistung von rund 25 Megawattpeak gut 7000 Haushalte mit Strom aus Sonnenenergie versorgen kann. Es wird die erste Freiflächen-Anlage für Solarenergie in Rottweil sein.

Erneuerbare Energieaus der Region

Als Gemeinschaftsprojekt, das einen wichtigen Beitrag zur regionalen Versorgung mit erneuerbarer Energie und damit auch zum Klimaschutz leistet, sehen die Projektpartner die Anlage.

Im Herbst dürften die Module in Betrieb gehen, dann wird die Fläche durch Schafe bewirtschaftet. Die auf natürlichem Weg entstehende Grünlandschaft biete so einen idealen Lebens- und Rückzugsraum für Insekten und Kleinsäuger. Einen weiteren Beitrag zum Naturschutz liefere der Verzicht auf chemische Dünger, Pestizide und Insektizide, heißt es in der Pressemitteilung. Beim Spatenstich in kleiner Runde sind sich die Projektpartner einig: „Wir freuen uns, dieses wichtige Vorhaben gemeinsam mit allen Projektbeteiligten als Bürgersolarpark umsetzen zu können. Es ist ein weiterer Baustein für die nachhaltige Energieversorgung der Region“, erklärt Joachim Finkel, Geschäftsführer der vento ludens GmbH & Co. KG.

Die vento ludens hat sich laut Pressemitteilung seit der Gründung 1996 als ein führendes Unternehmen im Bereich der Erneuerbaren Energien etabliert.

Vom Firmensitz im bayerisch-schwäbischen Jettingen-Scheppach aus werden in Deutschland Wind- und Solarparks geplant und realisiert. Der Großteil der Energieerzeugungsanlagen befindet sich im Eigenbestand des Unternehmens.

Erstes PV-Projekt in der Region

Bereits seit 2011 betreibt vento ludens Windkraftanlagen in Schramberg sowie Hornberg. Der von vento ludens initiierten Bürgersolarpark Wildenstein ist das erste Photovoltaik-Projekt in der Region.