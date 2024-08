Als Clara Schumann im Sommer 1859 in Wildbad kurte, stand die knapp 40-Jährige am Beginn einer fulminanten Karriere.

Sie war schon in jungen Jahren mit ihrer virtuosen Spieltechnik und außergewöhnlichen Musikalität aufgefallen und hatte während ihrer Ehe mit dem Komponisten Robert Schumann eine bedeutende Rolle im musikalischen Leben ihrer Zeit. Nachdem ihr Mann 1856 in einem Sanatorium verstorben war, musste sie alleine für ihre acht Kinder sorgen. So widmete sie sich verstärkt der Organisation von Konzerten und erreichte als Pianistin eine herausragende Stellung. In der von Männern dominierten Klaviervirtuosen-Welt setzte sie sich als einzige Frau an der Spitze durch. Sie war die berühmteste Pianistin des 19. Jahrhunderts. Bei ihren europaweiten Konzertreisen wurde sie vom Publikum gefeiert und verehrt.

Klangerlebnis Das Klavierspiel begleitete Schumann nahezu täglich, auch während ihrer sechswöchigen Kur in Wildbad. Um hier üben zu können, lieh sie sich einen Flügel bei der Stuttgarter Firma Schiedmayer aus.

Großzügige Unterstützung

Ein Flügel aus dem Jahr 1859 klingt anders als ein heutiges Instrument. So ist es etwas ganz Besonderes, dass beim Clara-Schumann-Wochenende am Samstagabend ein Schiedmayer-Flügel aus dem Jahr 1859 gespielt wird und ein einmaliges authentisches Klangerlebnis bietet. Dies ist möglich dank der großzügigen Unterstützung der Schiedmayer Stiftung und ihrer Vorsitzenden Elianne Schiedmayer, die auch Schirmherrin des Clara-Schumann-Wochenendes 2024 ist.

„Frühlingssinfonie“ Zum Auftakt und zum Abschluss des Wochenendes wird im KiWi-Kino der wohl beeindruckendste Schumann-Film „Frühlingssinfonie“ gezeigt. Nastassja Kinski und Herbert Grönemeyer verkörpern in dem Film aus dem Jahr 1983 das spätere Ehepaar Clara und Robert Schumann, Regie führte Peter Schamoni. Eine Besonderheit ist, dass dies die erste westdeutsche Produktion ist, die in der damaligen DDR an Originalschauplätzen gedreht werden konnte. Das galt damals als kleine Kulturrevolution in der deutsch-deutschen Beziehung. Die „Frühlingssinfonie“ wird am Freitag, 30. August und am Sonntag, 1. September, jeweils ab 19.30 Uhr im KiWi-Kino im Forum König-Karls-Bad gezeigt.

Besonderes Klangerlebnis

Am Samstag, 31. August, ab 19.30 Uhr im Kuppelsaal des Forums König-Karls-Bad spielt Franziska Stadler auf einem Originalflügel der Firma Schiedmayer aus dem Jahr 1859 Werke von Johannes Brahms, Luise Adolpha Le Beau, Robert Schumann, Frédéric Chopin und natürlich Clara Wieck, wie die Komponistin und später berühmte Pianistin vor ihrer Ehe hieß. Dieser Abend verspricht ein besonderes Klangerlebnis, denn die Werke werden so erklingen, wie sie zu Claras Zeiten zu hören waren – authentisch, unverfälscht, original.

Matinee Wolfgang Seibold, der die Clara-Schumann-Veranstaltungen in Bad Wildbad schon seit Beginn im Jahr 2009 begleitet, wird in einem kurzweiligen Vortrag über „Clara, eine starke Frau“ sprechen. Stark war Clara Schumann in vielen Bereichen: Finanz- und Gelddinge regelte sie selbst und mit Kompetenz, aus ihren sozialen Beziehungen zog sie Kraft, ihre Karriere als Starpianistin verfolgte sie unermüdlich und war stolz auf das Erreichte. Und als Klavierpädagogin war sie so gefragt, dass sie bei ihrer Anstellung am Konservatorium in Frankfurt ein gutes Gehalt und großzügige Arbeitsbedingungen aushandeln konnte.

Tiefer eintauchen

Evelin Grizfeld gestaltet auf dem Klavier die musikalischen Beiträge der Matinee. Sie spielt Werke von Clara Schumann, Robert Schumann und Ludwig van Beethoven. Vortrag und Klavierstücke zusammen ermöglichen dem Publikum, tiefer in das Leben, die Gedanken und das Werk von Clara Schumann einzutauchen. Die Veranstaltung findet am Sonntag, 1. September ab 11 Uhr im Kuppelsaal des Forums König-Karls-Bad statt.

Literarischer Spaziergang Am Sonntagnachmittag, 1. September, bietet Anne Abelein von 15 bis 16.30 Uhr den literarischen Spaziergang „Ein lustig rauschender Bach und liebliche Anlagen“ an. Er beschäftigt sich mit Schumann als leidenschaftliche Briefschreiberin, die in ihren Briefen Johannes Brahms, Theodor Kirchner und anderen auch von ihrem Kuraufenthalt in Bad Wildbad und Schwarzwälder Eindrücken im Sommer 1859 berichtet.

Auf dem Spaziergang wandeln die Teilnehmer zu den historischen Thermen, durch den Kurpark und zu literarisch gestalteten Stätten. Treffpunkt zum Spaziergang ist bei der Tourist Information.

Tickets für die Veranstaltungen (außer Kinotickets) sind im Vorverkauf in der Touristik Bad Wildbad erhältlich. Weitere Infos und Buchungen unter 07081/1 02 80 oder per E-Mail an touristik@bad-wildbad.de.