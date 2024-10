Wirbel um neuen Platz für Süchtige in Freiburg

1 Der zweite Platz für Drogenkonsumenten mit Spritzenabwürfen, Sitzgelegenheiten, Wind- und Regenschutz sowie einer Unisex-Toilette wurde Anfang Oktober auf einem Parkplatzstück an der Stefan-Meier-Straße eingerichtet. Foto: Ralf Deckert

Um die Situation im Colombipark zu entzerren, hat die Stadt Anfang Oktober einen zweiten Treffpunkt für Drogenabhängige geschaffen. Er befindet sich in der Nähe des Hauptbahnhofs. Doch jetzt üben Anrainer des neuen Platzes Kritik.









Bis Juni war der „Käfig“ am Ostende des Colombiparks Treffpunkt für die Drogenszene. Wegen der Umgestaltung des Parks wurde den Suchtkranken ein Pergolaplatz am Westende des Parks – in unmittelbarer Nähe zu Drogenkonsumraum und Drogenberatung der Awo – zugewiesen.