Einsatz in Schramberg-Sulgen

1 Immer wieder züngelten Flammen aus dem Kamin. Foto: Wegner

Die Feuerwehr aus Sulgen, unterstützt von der Drehleiter, ist am frühen Donnerstagmorgen zu einem Brand ins Gewann Brambach zwischen Sulgen und Heiligenbronn ausgerückt.









Ein zu heiß gewordener Kamin, in dem sich wahrscheinlich Glanzruß entzündet hatte, war der Grund für einen Einsatz der Feuerwehr am Donnerstagmorgen gegen 7.15 Uhr in Schramberg.