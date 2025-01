Ein Sprachforscher klärt auf: Ist Schwäbisch minderwertig?

Kommando Spezialkräfte in Calw „Krieg läuft bereits gegen uns“ – darum ist Kasernen-Erweiterung so wichtig

Das Kommando Spezialkräfte braucht Platz – nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Bedrohungslage in Europa. Das machte vor allem dessen stellvertretender Kommandeur bei einer Infoveranstaltung in Althengstett am Dienstagabend mehr als deutlich.