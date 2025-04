Die Mitglieder des MRSV Salzstetten haben sich am vergangenen Samstag zur Generalversammlung im Aktiv Haus in Salzstetten getroffen.

Vorstand Hans Schmelzle führte wie immer kurz und bündig, sowie mit viel Humor durch die Tagesordnung, wie der MRSV berichtet.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden, und der Totenehrung durch Schriftführer Christoph Sadzik hörten die Mitglieder die Berichte der einzelnen Bereiche, Vorstand, Kassier, Schriftführer und Sportleiter. Schriftführer Christoph Sadzik hatte eine recht lange, aber sehr unterhaltsame Bildschirmpräsentation vorbereitet, in der er das vergangene Vereinsjahr Revue passieren ließ.

Lesen Sie auch

Rege Arbeit auch im sozialen Bereich

Julian Luger bescheinigte in seinem Bericht der Kassenprüfer unserem Kassier Alexander Zepp sehr gute und korrekte Kassenführung. Er lobte die vorbildliche Arbeit des Kassierers. Die Entlastung übernahm der stellvertretende Ortsvorsteher Bernd Schittenhelm, Freddy Hassel hatte sich aufgrund von Terminüberschreitungen entschuldigen lassen.

Bernd Schittenhelm lobte das Engagement des MRSV, nicht nur im Motorsport, sondern auch im Salzstetter Vereinsleben und der Vereinsgemeinschaft. Er dankte dem MRSV für seine rege Arbeit, auch im sozialen Bereich.

Ganz besonders ging er auf sehr gut funktionierende Jugendarbeit ein. Die Jugendabteilung besteht zur Zeit aus 19 Kindern und Jugendlichen. Schittenhelm hob hervor, dass dies in der heutigen Zeit sehr beeindruckend ist, vor allem in einem Sport der nicht so alltäglich ist, und auch einiges an Technischer Ausstattung voraussetzt.

Wahlen und Ehrungen beim MRSV

Die Wahlen leitete Bürgermeisterin Annik Grassi. Bei den Wahlen wurden der 1. Vorstand Hans Schmelzle, Schriftführer Christoph Sadzik und Beisitzer Matthias Fischer einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Alle Posten in der Vorstandschaft wurden wieder besetzt.

Im Anschluss fanden noch die Ehrungen statt, bei denen zahlreiche verdiente Vereinsmitglieder für ihre Treue und lange Mitgliedschaft geehrt wurden. Seit 45 Jahren ist Gebhard Weissgerber Mitglied, seit 30 Jahren Zsolt Hereb, seit 20 Jahren Josef Reitz und Karl Wuzik, seit zehn Jahren Doerk und Marcel Schulze sowie Anna-Maria Wuzik.

Jahresfeier schließt sich der Versammlung an

Björn Klose gab noch einen Überblick über die Termine im kommenden Vereinsjahr, und dankte allen Helferinnen und Helfern, ohne eine große Anzahl vdie Veranstaltungen im Vereinsjahr nicht zu stemmen wären.

Nach der Generalversammlung ging man zum gemütlichen Teil, zur Jahresfeier über.