Drei Sperrungen bei Nagold: Droht am Dienstag ein Verkehrschaos?

Hier Kanalarbeiten, da Reparaturmaßnahmen – dazu noch Holzarbeiten. Droht am Dienstag zwischen Jettingen und Nagold wegen drei Sperrungen ein Verkehrschaos?
Am Dienstag droht wegen einiger Straßensperrungen vermutlich ein Verkehrschaos. Die langfristigste Maßnahme findet in Mötzingen statt. Die hat am Wochenende begonnen und besteht aus der kompletten Sperrung der Unterjettinger Straße. Das bedeutet, der Weg von und nach Jettingen ist bis Dezember dicht. Dazu kommt, dass Jettingen ab dem 3. November die Straße nach Mötzingen sperrt. Als Umleitung nennt die Gemeinde Mötzingen den Weg über Nagold.