Drei Sperrungen bei Nagold: Droht am Dienstag ein Verkehrschaos?

Hier Kanalarbeiten, da Reparaturmaßnahmen – dazu noch Holzarbeiten. Droht am Dienstag zwischen Jettingen und Nagold wegen drei Sperrungen ein Verkehrschaos?

Am Dienstag droht wegen einiger Straßensperrungen vermutlich ein Verkehrschaos. Die langfristigste Maßnahme findet in Mötzingen statt. Die hat am Wochenende begonnen und besteht aus der kompletten Sperrung der Unterjettinger Straße. Das bedeutet, der Weg von und nach Jettingen ist bis Dezember dicht. Dazu kommt, dass Jettingen ab dem 3. November die Straße nach Mötzingen sperrt. Als Umleitung nennt die Gemeinde Mötzingen den Weg über Nagold.

Doch das hat einen Haken, zumindest am 28. Oktober. Denn an diesem Tag ist die Strecke zwischen dem Eisbergkreisverkehr und Nagold in Fahrtrichtung Nagold gesperrt. Als Umleitung in Richtung Nagold hat das Calwer Landratsamt aber die Strecke über Unterjettingen und Mötzingen angegeben. Doch die ist seit dem vergangenen Wochenende, wie gesagt, dicht.

Zwischen Emmingen und Jettingen weiter gesperrt

Wer als Autofahrer auf die Idee kommt, von Jettingen nach Nagold über Emmingen zu fahren, der wird auch Probleme bekommen. Denn die Straße zwischen Jettingen und Emmingen ist noch bis 31. Oktober gesperrt.

Um die Verkehrsprobleme zu komplettieren, hat die Stadt Herrenberg angekündigt, dass es in den Herbstferien vom 27. bis 31. Oktober und voraussichtlich auch in der darauf folgenden Woche vom 3. bis 7. November im Stadtwald Herrenberg zwischen Herrenberg und Jettingen Holzerntearbeiten stattfinden.

Baumfällarbeiten der Stadt Herrenberg

Die für die Holzernte vorgesehenen Waldbestände reichen bis an die Landstraße L 1362 heran, deshalb werden auch Bäume entlang der Straße gefällt. Aus Sicherheitsgründen muss die Landstraße deshalb während der Baumfällungen immer wieder kurz mit mobilen Ampeln voll gesperrt werden. Die Vollsperrung dauert nach Angaben der Stadt Herrenberg in der Regel drei bis fünf Minuten.

Der Autofahrer, der seine Nerven schonen will, der sollte diesen Bereich also mindestens am 28. Oktober eher meiden.