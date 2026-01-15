„Die Ortenau isst gesund“: Lahrer Kinderarzt setzt auf pflanzenbasierte Ernährung für den Klimaschutz

Zum Auftakt der Kampagne „Die Ortenau isst gesund“ erklärt der Lahrer Kinderarzt und Mitorganisator Christian Wettach, warum Klimawandel und Gesundheit untrennbar zusammenhängen.
Wer sich ausgewogen und gesund ernährt, beugt nicht nur zahlreichen Krankheiten vor, sondern trägt auch zum Klimaschutz bei: Unter diesem Motto startet am heutigen Freitag die zweite Auflage von „Die Ortenau isst gesund“. Auf dem Programm stehen Workshops, Kinovorstellungen, ein Aktionstag für Schüler sowie zahlreiche Online-Vorträge.