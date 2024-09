Deutscher Bauernkrieg: Roland Steidle referiert zu dem Thema in der Nusplinger Friedhofskirche

1 Kostümierte Darsteller stellen eine Bauernschlacht nach, die sich vor 500 Jahren in Bad Frankenhausen in Thüringen zugetragen hat. Aber auch in Nusplingen hatten die Bauern unter der Herrschaft Kallenberg zu den Waffen gegriffen. Foto: dpa/Matthias Bein

Roland Steidle referiert über den „Deutschen Bauernkrieg“ in der Nusplinger Friedhofskirche. Unter anderem geht er auf die zwei Kriegszüge des Truchsess Georg III. von Waldburg ein.









„Der große Deutsche Bauernkrieg 1524 bis 1525 – eine Zeitreise in Nusplingen“ – unter diesem Titel wird Roland Steidle am Mittwoch, 9. Oktober, ab 18.30 Uhr in der alten Friedhofskirche St. Peter und Paul in Nusplingen mit seiner bebilderten Präsentation die Auswirkungen in der Herrschaft Kallenberg und vor allem in Nusplingen und Umgebung aufzeigen.