Deutsche Meisterschaft in Sulz: Auch neun Lokalmatadore kämpfen um Titel

1 Bereits 2019 trug der MSC Falke Sulz die deutsche Meisterschaft im Fahrradtrial auf seinem Vereinsgelände im Lengenloch aus. Foto: Mario Wolf Die Fahrradtrial-Elite der ganzen Bundesrepublik ist am Wochenende zu Gast in Sulz am Eck: Der MSC Falke richtet die deutsche Meisterschaft aus – erneut.







Der Weg nach Sulz am Eck ist für die deutsche Fahrradtrial-Elite inzwischen bekannt. Bereits 2019 richtete dort der MSC Falke Sulz die deutsche Meisterschaft aus – zumindest einen Teil. Denn damals fanden die sogenannten German Finals in Berlin statt, in deren Rahmen mehrere deutsche Meisterschaften von auch eher unbekannten Sportarten gebündelt ausgetragen wurden. In der Bundeshauptstadt gingen allerdings nur die Endläufe über die Bühne, während sich der ganze Rest in Sulz abspielte.