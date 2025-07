Demo-Aufruf in Schopfheim: AfD-Veranstaltung ruft Protestaktion auf den Plan

1 Schon bei der AfD-Veranstaltung im vergangenen Jahr zeigten deren Gegner Präsenz. Foto: Christoph Schennen Die AfD lädt in Schopfheim zum „Bürgerdialog“. Derweil rufen die Initiativen „Schopfheim bleibt bunt“ und „Omas gegen rechts“ zur Protestaktion im Vorfeld der Veranstaltung auf.







Die AfD will am Dienstag, 15. Juli, mit ihren Landtagsabgeordneten Hans-Peter Hörner, Bernhard Eisenhut sowie dem Bundestagsabgeordneten Michael Blos in der Schopfheimer Stadthalle aufschlagen. Angekündigt sind Ausführungen zu den Schlagworten „Bildungskrise in Baden-Württemberg“, „das marode Gesundheitssystem“ und „Umweltpolitik“.