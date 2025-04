Crème de la Crème beim Bentley-Cup am Ball: U10 des FC Barcelona ist mit dabei

Neu in diesem Jahr: Erstmals wird es am Freitagabend, am 25. April, eine Eröffnungsfeier geben, bei der alle Mannschaften vorgestellt werden. Sein Kommen bereits zugesagt hat Georg Friedrich Prinz von Preußen, der neben Bürgermeister Philipp Hahn Schirmherr des Turniers ist. Die Veranstaltung ist offen für alle Interessierten, der Eintritt ist frei, für das leibliche Wohl ist gesorgt. Nach dem offiziellen Teil heizt DJ Lando ein.

24 Teams aus elf Ländern

Am Samstag steigt dann der Bentley-Cup, zu dem 24 Mannschaften aus elf europäischen Ländern anreisen. Das erfordert eine ausgetüftelte Logistik. Sechs Delegationen kommen mit dem Flugzeug in Frankfurt oder Stuttgart an. Dort stehen die Reise- und Shuttlebusse bereit, die die Teams nach Hechingen bringen. Weitere sechs Teams reisen mit dem Zug an. Die restlichen zwölf Vereine kommen mit vereinseigenen Bussen oder per Elterntaxi.

Lesen Sie auch

Klangvolle Namen

Jedes Jahr gelingen den Hechinger Turniermachern neue Coups: Erstmals im Feld ist einer der ruhmreichsten Fußballvereine der Welt – der FC Barcelona mit seiner legendären Jugendakademie La Masia, aus der auch Lionel Messi hervorging. Mit Atlético Madrid gibt eine zweite spanische Topmannschaft 2025 ihre Hechinger Premiere. Weitere Neulinge sind der englische Erstligist Leicester City, der belgische Rekordmeister RSC Anderlecht und der französische Spitzenklub OGC Nizza. Das internationale Feld komplettieren der italienische Tabellenführer Inter Mailand, der AC Parma, der PSV Eindhoven, Slavia Prag, RB Salzburg, LASK Linz und Gornik Zabrze. Die Jungkicker des Titelverteidigers Hajduk Split aus Kroatien haben die Ehre, wegen ihres Vorjahressieges auf Burg Hohenzollern zu logieren.

Bundesliga gibt Visitenkarte ab

Mit Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach, RB Leipzig, FC Augsburg, Werder Bremen, VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt ist nahezu die Hälfte der deutschen Bundesliga beim Bentley-Cup am Start. Komplettiert wird das Starterfeld vom Karlsruher SC, vom 1860 München und dem Lokalmatador SSV Reutlingen.

Leistungsvergleich am Sonntag

Am Sonntag folgt dann ein turnierunabhängiger Leistungsvergleich mit nahezu denselben Teilnehmern wie am Vortag. Aufgefüllt wird das Starterfeld mit ausgewählten regionalen Vertretern aus den Landkreisen Zollernalb, Tübingen und Reutlingen. Beim Leistungsvergleich werden die Mannschaften in unabhängige Gruppen eingeteilt und spielen im Modus Jeder gegen Jeden. Einen „Leistungsvergleich-Sieger“ gibt es nicht.