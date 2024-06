Christen in Waldachtal

1 Freiwillige Helfer haben den Bibel-Rundwanderweg erneuert und einen neuen Veranstaltungsplatz angelegt. Auf unserem Foto: Werner Stoll (von links), Wolfgang Sillak, Reinhold Seeger, Sabine Heyn, Dieter Nübel, Werner Würfele, Frank Oelke. Foto: Walter Maier

Der Kirchenchor und der Posaunenchor gestalten Feier am Sonntag mit. Pfarrer Matthias Hanßmann predigt. Der Rundwanderweg hat einen neuen Belag und einen neuen Veranstaltungsplatz.









Das größte Fest des Jahres 2024 steht auf dem einzigartigen Bibelweg in Waldachtal bevor: Zum Erntebittfest am Sonntag, 30. Juni, ab 10 Uhr werden Hunderte von Besuchern erwartet. Pfarrer Matthias Hanßmann hält den Gottesdienst und die Predigt. Die Kinderkirche startet ebenfalls um 10 Uhr am Bibelweg.