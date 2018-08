Calw SWR dreht Doku bei Ofen Weiss

Manchmal schreibt das Leben doch die schönsten Geschichten. Gerade beginnt Volker Weiss, Geschäftsführer von Ofen Weiss, ein "Jahrhundertprojekt", wie er es nennt, als der SWR sich meldet. Der Fernsehsender möchte bei Ofen Weiss eine Dokumentation über die Kunst des Ofenbauens drehen und fragt, ob es gerade ein Projekt gibt, das sich zum Filmen anbietet. Ein schier unglaublicher Zufall. Und ein perfekter Moment. Denn diese spezielle Arbeit für die Ewigkeit auf Video festgehalten – "das flasht mich komplett", freut sich Weiss.

Der Ofen, der in einem Neubau in Bad Liebenzell-Unterlengenhardt gebaut wird und um den es in der Dokumentation geht, ist gleich in mehreren Hinsichten etwas Besonderes. "Allein schon die Größe von drei mal dreieinhalb Metern mit zwei Feuerstellen ist sehr speziell", erklärt Weiss. Hinzu komme, dass der Bauherr die Anordnung gegeben habe, beim Bau des Ofens komplett auf künstliche Baustoffe zu verzichten. Also auf künstlichen Mörtel, Ytong-Steine und, und, und. Auf diese Weise werde das ganze Haus erbaut. "Das hat man sonst nie", betont Weiss.

Umso mehr war es für den 38-Jährigen und Kollege Kasimier Scholz ein wahrer Genuss, mit den natürlichen Materialien zu arbeiten. Lehm, Backsteine, Schamottsteine – "man fühlt sich schon im Bau wohl in einem solchen Haus. Sensible Menschen merken so etwas." Für Weiss ist es daher kein Wunder, dass eine natürliche Bauweise zunehmend wieder kultiviert werde. "Man ist in Kontakt mit der Natur, alles atmet", schwärmt er. Schon diese Naturstoffe in den Händen zu halten – "das löst was in einem aus, man fühlt sich wie ein Kind im Sandkasten." Nichts ist schädlich, man kommt mit der Natur in Berührung. "Da habe ich wieder gemerkt, wie schön das ist" – und dass Entwicklungen hin zu Künstlichem nicht immer nur Positives bringen.