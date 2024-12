Der Deißlinger Bürgermeister Ralf Ulbrich wurde am Sonntag mit 95,8 Prozent der Stimmen wiedergewählt. In seiner Ansprache auf dem Kehlhof nimmt er am Abend die Gratulation zahlreicher Bürger entgegen – und stimmt mit Blick auf die Zukunft auch ernste Töne an.