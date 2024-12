Bürgermeisterwahl beschäftigt Justiz: Wie geht es jetzt in Alpirsbach weiter?

Wie geht es jetzt in Alpirsbach weiter?

1 Wahlsieger Sven Christmann hatte gegen die Entscheidung des Landratsamts geklagt. Foto: Kuhnert

Endlich gibt es einen Termin: Am 28. Januar geht es vor dem Verwaltungsgericht Karlsruhe um die Frage, ob die Entscheidung des Landratsamts rechtens war, die Alpirsbacher Bürgermeisterwahl für ungültig zu erklären. Doch was bedeutet das nun für Alpirsbach und eine mögliche Neuwahl? Unsere Redaktion hat nachgefragt.









Es ist ein Termin, der wohl in ganz Alpirsbach mit Spannung erwartet wird: Am 28. Januar soll sich das Verwaltungsgericht Karlsruhe mit der Alpirsbacher Bürgermeisterwahl beschäftigen. Das hat ein Sprecher des Gerichts am Dienstag bekanntgegeben.