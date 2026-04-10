Bürgermeister sieht Aktion kritisch: Ettenheimer wollen Bürgerentscheid zum Digital-Kurs der Stadt herbeiführen

Für ein Recht auf persönliche Termine im Rathaus und Bargeldzahlung sowie gegen ausschließlich digitale Veröffentlichungen sammeln Ettenheimer derzeit Unterschriften.
Es wirkte wie eine Formalie, doch das Thema bot Zündstoff: Der Ettenheimer Gemeinderat hat Ende Januar eine Neufassung der Bekanntmachungssatzung beschlossen. Diese beinhaltet vor allem, dass die Stadt künftig öffentliche Bekanntmachungen nicht mehr zwingend abgedruckt im als Amtsblatt fungierenden „Ettenheimer Stadtanzeiger“ veröffentlichen muss, sondern eine Online-Mitteilung ausreicht. An diesen Plänen gab es schon in der Bürgerfragestunde in Form von Roman Krais Kritik, der Beschluss ging am Ende jedoch bei vier Gegenstimmen mit klarer Mehrheit über die Bühne.