Bürgerfahrt mit Landrätin Dammann: Moderne Landwirtschaft in Kandern

Wie lassen sich Ackerbau und Biodiversitätsschutz in Einklang bringen? Ein gutes Beispiel dafür ist der familiengeführte Betrieb der Familie Sutter in Kandern-Holzern.
„Hallo zusammen, schön, dass Sie da sind“, begrüßte Juniorchef Lukas Sutter vom familiengeführten Landwirtschaftsbetrieb Sutter in Kandern-Holzen die Besucher. Eingeladen zur „Bürgerfahrt mit Landrätin“, die dort Halt machte, hatte Marion Dammann, der die Wertschätzung von regionalen Erzeugern hochwertiger Lebensmittel ein Anliegen ist. Auch wolle sie auf die Herausforderungen aufmerksam machen, vor denen Landwirte stehen.