Bürgerfahrt mit Landrätin Dammann: Moderne Landwirtschaft in Kandern

Wie lassen sich Ackerbau und Biodiversitätsschutz in Einklang bringen? Ein gutes Beispiel dafür ist der familiengeführte Betrieb der Familie Sutter in Kandern-Holzern.

„Hallo zusammen, schön, dass Sie da sind“, begrüßte Juniorchef Lukas Sutter vom familiengeführten Landwirtschaftsbetrieb Sutter in Kandern-Holzen die Besucher. Eingeladen zur „Bürgerfahrt mit Landrätin“, die dort Halt machte, hatte Marion Dammann, der die Wertschätzung von regionalen Erzeugern hochwertiger Lebensmittel ein Anliegen ist. Auch wolle sie auf die Herausforderungen aufmerksam machen, vor denen Landwirte stehen.

Gemischtbetrieb mit Acker-, Gemüse und Obstanbau

Sutter gab zunächst einen allgemeinen Überblick: Der Hof, den er zusammen mit seinen Eltern bewirtschaftet, sei ein Gemischtbetrieb mit Acker-, Gemüse und Obstanbau. Die größte Fläche nimmt der Ackerbau mit 140 Hektar ein, dort wird Körnermais, Weizen, Gerste und Raps angebaut, die über den Großhandel vermarktet werden. Obst, Gemüse und Trauben wachsen auf weiteren sechs Hektar Fläche. Obst und Gemüse werden auf Wochenmärkten und im Hofladen im Kandern verkauft, seit letztem Jahr gibt es einen Verkaufsautomaten. Die Reben werden zur Winzergenossenschaft der Markgräfler Winzer in Efringen-Kirchen gebracht. Bis vor ein paar Jahren wurden auf dem Hof Milchkühe gehalten, die 20 Hektar Grünland zur Heugewinnung genutzt. Heute hält die Familie noch 40 Schafe und Schweine, Dosenwurst und Landjäger gibt`s im Hofladen.

Einer von 20 Modellbetrieben

Weil sich das Land Baden-Württemberg zum Ziel gesetzt hat, die Landwirtschaft mit Natur- und Artenschutz in Einklang zu bringen, bietet es Landwirten Unterstützung bei der Umsetzung von unterschiedlichen Naturschutzauflagen durch Verträge an, die auch Sutter abgeschlossen hat. Zudem war der Hof einer von landesweit nur 20 landwirtschaftlichen Modellbetrieben, im Kreis Lörrach ist er der einzige. Dazu gehöre der Verzicht auf chemisch-synthetische Düngemittel und auch auf Mineraldünger. Seit 2021 versucht der Hof – unterstützt durch das Regierungspräsidium – Pflanzenschutzmittel zu reduzieren.

Bislang lag der Fokus beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln auf Mais und Weizen, seit 2025 würde auch beim Raps reduziert. Sutter: „Ganz auf Pflanzenschutz zu verzichten, funktioniert nicht.“ Das Zeitfenster für eine ausschließlich mechanische Unkrautregulierung sei zu klein.

Blühstreifen vor dem Getreidefeld Foto: Nina Lipp

In der Landwirtschaft, berichtet Sutter, werde nach Ansätzen gesucht, wie sich Ackerbau und Biodiversitätsschutz in Einklang bringen ließen, etwa indem Maßnahmen zur Verbesserung der Biodiversität und die Reduktion des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln Hand in Hand gehen. Sutter zeigte den Besuchern einige Maßnahmen für den Artenschutz, etwa die Blühstreifen entlang seiner Getreidefelder, die Begrünung von Brachflächen mit unterschiedlichen Blühmischungen, und zeigte seine Felder mit Mischkulturen wie Mais mit Stangenbohnen, Sonnenblumen und Kapuzinerkresse, um die Blüten- und Strukturvielfalt zu erhöhen. Davon profitierten Insekten, Feldvögel und Säugetiere, die Bodenstruktur verbessere sich, Erosion und Verdunstung nähmen ab

Unsere Empfehlung für Sie Bürgerfahrt mit Landrätin „Zeigen, was unsere Landwirte leisten“ Die diesjährige Bürgerfahrt mit Landrätin Marion Dammann führte zum Hof Schopferer in Egringen.

Um sich das genau anzuschauen, durften die Besucher mit auf’s Maisfeld. Genauer: Mais- und Bohnenfeld, Mais- und Sonnenblumenfeld sowie Mais- und Kapuzinerkressefeld. Die Stangenbohnen, konnte man dort sehen, ziehen sich regelrecht am Mais hoch. Weil die Bohnen den Boden vor direkter Lichteinstrahlung und so vor dem Austrocknen schützen, noch dazu Luftstickstoff binden, kann Sutter Mineraldünger einsparen. Wenn die Bohnen blühen, locken sie Insekten an. Als es auf dem Hof noch Kühe gab, wurden diese mit der Mais-Stangenbohnen-Mischung als Silage gefüttert. Vorteil war, dass sich durch die Bohnen der Eiweißanteil im Futter erhöht hatte. Schwierig sei allerdings die Ernte, außerdem ließen sich große Mengen dieser Mischung nicht verkaufen. Mittlerweile werde das Pflanzengemisch nach der Ernte gehäckselt und in der Biogasanlage verwertet.

Interessierte können Blühpatenschaft übernehmen

Besser funktioniert laut Sutter der Maisanbau mit Sonnenblumen, diese blühen jetzt. Wenn der Mais im Oktober gedroschen wird, seien die Sonnenblumen schon so vertrocknet, dass sie auf dem Boden liegen und vom Mähdrescher nicht aufgenommen werden.

Nicht auf dem Bild zu sehen ist, wie sich die Stangenbohnen um die Maispflanzen ranken. Foto: Nina Lipp

Zur Förderung der Artenvielfalt gehört neben dem eben beschriebenen „Gemengeanbau mit Mais“ das Ausbringen einer blühenden Untersaat – eine Mischung aus Klee und verschiedenen Blumenarten – auf den Weizenfeldern oder Blühstreifen, für die Interessierte Blühpatenschaften übernehmen können.

Eine Besucherin wollte wissen, wie sich die viele Arbeit von so wenigen Familienmitgliedern bewältigen lasse. Für den Ackerbau sei er verantwortlich, antwortet Sutter. „Die Reben macht mein Vater alleine“, nur zur Ernte bekäme die Familie Unterstützung. Für das Gemüse sei seine Mutter zuständig. „Die Arbeit geht uns nicht aus“, bilanziert der Juniorchef.

Info

Die Landesregierung

will Landwirtschaft, Natur- und Artenschutz in Einklang bringen. Deshalb erproben landwirtschaftliche Modellbetriebe im Regierungsbezirk Freiburg Maßnahmen zur Verbesserung der Biodiversität und zur Verringerung des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln. Einer dieser Betriebe ist der Hof Sutter in Kandern-Holzen. Aus dem Projekt entstand ein landesweites Biodiversitätsnetzwerk.