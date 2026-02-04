Bürger werden informiert: Die Stadt Neuenburg ist finanziell am Anschlag

Es wird in Neuenburg empfindliche Einschnitte in freiwilligen Angeboten geben. Auch die Schließung oder Veräußerung von öffentlichen Einrichtungen – wie dem Hallenbad – ist Thema.
Eine freiwillige Haushaltskonsolidierung soll die Stadt vor einer möglichen Zwangsverwaltung durch die Rechtsaufsicht bewahren. Es ist für die Zähringerstadt angesichts roter Zahlen im Kommunalhaushalt fünf vor zwölf. Das wurde bei der Einwohnerversammlung am Dienstagabend im Stadthaus vor einem gut besetzten Auditorium deutlich.