Regionalliga Südwest Marktwerte Weshalb die Nullachter auf einmal 372 Prozent mehr wert sind

Die Regionalliga Südwest ist ein Millionengeschäft. Genau 42,38 Millionen Euro, so transfermarkt.de, beträgt in dieser Woche der Marktwert aller Spieler der 18 Clubs. Dabei machte Schlusslicht Villingen einen großen finanziellen Sprung, an der Spitze wurde der SC Freiburg II abgelöst.