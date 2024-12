1 Blick auf die Brücke bei Balingen-Dürrwangen Foto: Eyckeler

Das RP in Tübingen informiert über Brücken mit anfälligen Spannstählen. Auch in Balingen steht ein solches Bauwerk. Wir haben nachgehakt, was das bedeutet.









An neun Brücken an Bundes- und Landesstraßen im Regierungsbezirk Tübingen sind anfällige Spannstähle mit Spannungsrisskorrosionsgefahr verbaut worden. Diese Konstruktionen zwingen die Behörde zum Handeln. Eines der Bauwerke steht in Balingen.