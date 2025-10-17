Brückenbesetzung in Dotternhausen: B 27 war mehr als vier Stunden lang gesperrt

Aktivisten des Bündnisses „End Cement“ haben am Freitag die Fangbrücke der Dotternhausener Materialseilbahn von Holcim besetzt und erst nach über vier Stunden wieder verlassen.
Mehrere Aktivisten des Klimaschutzbündnisses „End Cement“ sind am Freitag gegen 11.25 Uhr auf die Fangbrücke der Dotternhausener Holcim-Materialseilbahn geklettert und haben den Transport des Kalksteins blockiert. Die Polizei sperrte die Bundesstraße 27, über die Bahn und Brücke führen, in beiden Richtungen und gab sie erst wieder frei, nachdem kurz vor 16 Uhr auch die letzten Besetzer die Brücke verlassen hatten.