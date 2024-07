Brandalarm in Heiligenbronn

1 Die Feuerwehr musste wieder einmal nach Heiligenbronn ausrücken (Symbolfoto) Foto: Wegner

Zu einem Brandmeldealarm sind die Feuerwehren Heiligenbronn und Sulgen sowie die Drehleiter aus Schramberg in den Bereich der Stiftung St. Franziskus im Stadtteil Heiligenbronn ausgerückt.









Gegen 7.15 hat es am Mittwoch einen Brandmeldealarm in einem Gebäude der Stiftung St. Franziskus in Heiligenbronn gegeben. Die ausgerückten Wehrkräfte konnten aber schnell wieder abrücken: Es handelte sich um den ihnen schon mehrfach bekannten Alarm wegen eines Rauchmelders, der im Küchenbereich anschlug.