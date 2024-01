Brand in Zimmern

Die Nachlöscharbeiten dauerten mehrere Stunden an.

Für großen Schreck sorgte am Mittwoch ein Brand im Gasthof und Hotel Adler an der Zimmerner Hauptstraße. Am Vormittag war die Feuerwehr über einen Gebäudebrand und eine unklare Rauchentwicklung informiert worden, teilte Sven Haberer Kreispressesprecher der Feuerwehr im Landkreis, unserer Redaktion vor Ort mit.