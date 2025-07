Zum traditionellen Boschelfest am ersten Juliwochenende lud auch in diesem Jahr der Musikverein „Harmonie“ ein.

Zum Festauftakt am Samstagabend spielte der Musikverein „Harmonie“ Bösingen unter der musikalischen Leitung von Martin Hirschmann ein vielfältiges Programm.

Nachdem die Bösinger Musiker bereits gute Stimmung verbreitet hatten und immer mehr Gäste den Weg ins Zelt fanden, hieß es „Trink deinen Song“. Unter musikalischer Leitung von Thomas Kuhner hatten die Musiker der „Harmonie“ Sulzbach im Vorfeld 50 Titel einstudiert, bei denen für jeden etwas dabei war.

Lesen Sie auch

Ein Getränk ist eine Stimme

Tobias Brucker, Vorsitzender der „Harmonie“, erläuterte nochmals, wie „Trink deinen Song“ funktioniert. Kurz zusammengefasst, ein Getränk ist eine Stimme, die für ein Lied der Wahl abgegeben werden kann. „Wir arbeiten nicht mit einer KI, sondern mit einer Evi“, erklärte er weiterhin die Auszählung der Stimmen, die Evi Brucker mit einigen kleinen Helfern übernahm, welche im Zelt immer wieder ihre Runden drehten und die Stimmzettel an den Tischen abholten.

Den Auftakt als meistgewählter Titel machte „Bella Napoli“, und bereits hier brachte die „Harmonie“ das Zelt zum Beben.

„Welt- und Zeltpremiere“

Eine „Welt- und Zeltpremiere“ kündigte Brucker, ebenfalls an. So war Dirigent Thomas Kuhner in einem eigenen Arrangement von „Junge“ der Band „Die Ärzte“ an Mikrofon und Gitarre zu hören. Das gefiel dem Publikum so gut, dass es auch der einzige Song war, der im Laufe des abends noch ein zweites Mal gespielt wurde.

Aber auch Titel wie „Böhmische Liebe“, „Hoch Badnerland“, „Viva la vida“, „Wackelkontakt“, „Warum hast du nicht nein gesagt“ und viele mehr wurden von der Harmonie erstklassig musikalisch dargeboten. Zusätzlich zur instrumentalen Leistung fanden immer wieder Sänger in unterschiedlichen Besetzungen Platz auf der Bühne und rundeten die instrumentale Leistung zu einem Gesamtwerk ab. Zudem animierten sie die Menge zum Mitsingen, Mitklatschen und Mitfeiern.

Ausgelassene Stimmung herrschte bei „Trink deinen Song“ am Samstagabend. Foto: Fehrenbacher

Narrenmarsch erklingt

Auf Wunsch des Publikums fand im Laufe des Abends noch ein 51. Titel den Weg auf die Songauswahlliste. „Wir sind hier in einem demokratischen Prozess, und da der Titel mehrfach gewünscht wurde, kann ab jetzt auch für den Sulzbacher Narrenmarsch abgestimmt werden“, erklärte Tobias Brucker. Und das ließen sich die Gäste nicht zwei Mal sagen. „Man könnte meinen, die Harmonie spielt verrückt“, kündigte Brucker im späteren Verlauf des Abends an und ergänzte „es ist so weit, Fasnet im Hochsommer, freut euch auf den Sulzbacher Narrenmarsch“.

Nach schönen Stunden, in denen das Orchester die Gäste immer wieder aufs Neue begeisterte und tosenden Applaus für die musikalische Leistung erntete, endete die Abstimmung, und die „Harmonie“ verabschiedete sich vom diesjährigen „Trink deinen Song“.

Frühschoppen am Sonntag

Am Sonntag ging es dann mit dem Frühschoppenkonzert des Musikverein „Harmonie“ Unadingen sowie einem reichhaltigen Mittagstisch und Kaffee und Kuchen weiter. Auch am Sonntag wurden den Gästen bis abends ein vielfältiges Programm geboten. Am Nachtmittag spielte das Jugendblasorchester „Youthnited“, gefolgt von Unterhaltung durch den Männergesangverein „Sängerlust“ Sulzbach.

Den Abschluss des diesjährigen Boschelfestes der „Harmonie“ machte der Musikverein „Eintracht“ Lauterbach. So fanden den Tag über zahlreiche Gäste den Weg auf den Boschel.