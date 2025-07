1 Beim Start in Schönau haben die Sportler den Belchen-Berglauf noch vor sich. Abgesehen von der Anstrengung bietet der auch schöne Aussichten. Foto: Die Teilnehmer des Belchen-Berglaufs gehen ab Schönau steil. Die Anmeldung ist ab sofort möglich.







Auf den Belchen, fertig, los – der Belchen-Berglauf startet am 20. September in der Kulisse der Berglandschaft in Schönau im Schwarzwald, am Fuße des 1414 Meter hohen Belchens. Es ist die 19. Auflage der Veranstaltung, die die Turn-und Sportfreunde Schönau organisieren werden.