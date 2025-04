Bekannt aus Ninja Warrior Germany: Parkour-Influencer Benni Grams startet in Calw Richtung Schweden

Parkour-Influencer Benni Grams startet in Calw Richtung Schweden

1 Seitwärtssaltos von der Ladefläche eines Pick Ups? Für Parkour-Athlet Benni Grams kein Problem. Foto: Aleksandar Mitrevski

Benni Grams ist leidenschaftlicher Parkour-Athlet. Immer wieder zieht es den Influencer aber auch raus aus den urbanen Dschungeln und rein in die Natur. Sein nächstes Ziel: Schweden. Die Reise startet in Calw. Was er dort vorhat, erzählt er uns im Gespräch.









Mit einem breiten Lächeln steigt Benni Grams in den massigen Ford Ranger. Der Motor brummt mächtig auf, als er mit dem orangenen Pick Up ein Stück nach vorne fährt. Für das, was er vorhat, braucht er etwas mehr Platz. Er steigt aus, macht ein paar Dehnübungen. Dann klettert er auf die Ladefläche des Fahrzeugs, atmet kurz durch und springt einfach los. Den Seitwärtssalto landet er perfekt.