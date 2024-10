Bauplätze in Bräunlingen: Preis für Grundstücke steigt

1 Das Bräunlinger Neubaugebiet Bregenberg (vorne) wird noch nach den bisherigen Beitragssätzen abgerechnet. Künftig müssen Häuslebauer bei den Wasser- und Abwasserbeiträgen tiefer in die Tasche greifen. Foto: Dagobert Maier

Die Verwaltung hat die Beiträge für Wasser und Abwasser neu berechnet. Der Basissatz ist ab 2025 bis zu 61 Prozent höher.









Alle Interessenten für einen neuen Bauplatz oder eventuell auch Hausbesitzer, die größere Veränderungen an ihren Gebäuden in Bräunlingen vornehmen wollen, müssen ab dem neuen Jahr durch die Neuberechnungen der Wasser- und Abwasserbeiträge tiefer in die Tasche greifen. Für bereits festgelegte, aktuelle Bauflächen, zum Beispiel Neubaugebiet Bregenberg, sind im Quadratmeterpreis diese Kosten in der Globalberechnung für den Wasser- und den Abwasserbereich schon mit berücksichtigt.