Autoren aus Bad Dürrheim: Jochen Heckmann tanzt jetzt auf dem Literaturparkett

1 Der Bad Dürrheimer Jochen Heckmann wird am Dienstag, 29. Oktober, ab 19.30 Uhr, seinen Erstlingsroman in der Stadtbibliothek vorstellen. Foto: Jacqueline Beck

Jochen Heckmann ist vielen eine Begriff. Er zog aus, um die Tanzbühnen der Welt zu erobern, jetzt tanzt er auf dem Literaturparkett.









„tanzen, fallen, fliegen“ heißt der Erstling des gebürtigen Bad Dürrheimers. Es geht um Julian, einen jungen Mann, der zum Tanzstudium nach Paris zog und spielt im Jahr 1989, als die Berliner Mauer fiel. Der Autor stellt das Werk in einer Lesung vor, die am Dienstag, 29. Oktober, ab 19.30 Uhr, in der Stadtbibliothek beginnt. Die Redaktion wollte von Jochen Heckmann wissen: Wie viel autobiographisches steckt in diesem Roman?