Ausstellung in Albstadt: Die eigene Verletzlichkeit thematisiert

1 Logan T. Sibrel, DC Nap, 2022, Öl auf Leinwand, Privatbesitz; Courtesy Galerie Thomas Fuchs, Stuttgart Foto: Logan T. Sibrel Die neue Ausstellung im Kunstmuseum Albstadt zeigt queere Perspektiven in der Kunst der Gegenwart.







Das Kunstmuseum Albstadt eröffnet am Samstag, 8. November, um 18.30 Uhr – Einlass ab 18 Uhr – die Ausstellung „Intimität – Queere Kunst der Gegenwart“. Nach der Begrüßung durch Oberbürgermeister Roland Tralmer führt Kuratorin und stellvertretende Museumsleitung Melanie Löckel in die Ausstellung ein. Musikalisch begleitet wird die Vernissage von Valentin Riegger mit experimentellen elektronischen Sounds und E-Gitarre. Am Tag der Eröffnung ist der Eintritt ab 14 Uhr frei.