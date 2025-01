HMPV-Ausbruch in China Droht neue Virus-Gefahr? Das sagt der Klinikverbund zur Lage im Kreis Calw

In China werden die Klinikbetten aufgrund eines Virus knapp. Droht eine solche Situation auch in den Krankenhäusern in Calw und Nagold? Ein Überblick über die Lage, die Symptome und mögliche Gegenmaßnahmen.