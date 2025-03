Große Erleichterung in Hornberg-Niederwasser: Das seit dem Nachmittag vermisste Kleinkind wurde in der Nacht unversehrt aufgefunden.

Nach dramatischen und bangen Stunden vermeldeten die Einsatzkräfte kurz vor 23 Uhr die erlösende Nachricht: Wir haben ihn!

Gegen 17.45 Uhr am Dienstag war ein zweieinhalbjähriges Kind von Angehörigen vermisst gemeldet worden. Es war beim Spielen auf dem Hof seiner Familie im Hornberger Ortsteil Niederwasser plötzlich verschwunden.

Die Polizei hatte von Anfang an vermutet, dass der Junge in ein nahegelegenes Waldstück gegangen war - was sich offenbar als richtig erwies. Denn dort wurde er schließlich in der Nacht gefunden. Die zweite gute Kunde: Nach ersten Erkentnissen vor Ort ist das Kind wohlauf.

Bei der Suche hatten ein Hubschrauber, Spürhunde, die örtliche Feuerwehr und zahlreiche Freiwillige mitgeholfen.