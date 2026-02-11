Anzeige: Vorbeikommen, Stöbern und selber flechten bei der Flechtmanufaktur Katz

Familie Katz pflegt seitmehreren Generationen ein uraltes Handwerk, das ebenso nachhaltig und vielseitig wie naturnah ist: das Flechten.
In der Ausstellung auf dem Wolfsberg können sich Kunden einen Eindruck davon verschaffen, was sich mit Flechtwerk alles erschaffen lässt. Die Auswahl reicht von kleinen und großen Möbelstücken über Körbe, Schalen und Lampenschirme bis hin zu vielseitigen Dekorationen. In jedem Stück stecken Liebe und Handwerkskunst. Genau das möchte Familie Katz ihren Kunden nahebringen. Deshalb finden regelmäßig Workshops statt, bei denen sich Groß und Klein selbst am Flechten versuchen können. In den kommenden Wochen gibt es dazu wiedermehrere Gelegenheiten.