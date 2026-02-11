Anzeige: Vorbeikommen, Stöbern und selber flechten bei der Flechtmanufaktur Katz

In der Ausstellung auf dem Wolfsberg können sich Kunden einen Eindruck davon verschaffen, was sich mit Flechtwerk alles erschaffen lässt. Die Auswahl reicht von kleinen und großen Möbelstücken über Körbe, Schalen und Lampenschirme bis hin zu vielseitigen Dekorationen. In jedem Stück stecken Liebe und Handwerkskunst. Genau das möchte Familie Katz ihren Kunden nahebringen. Deshalb finden regelmäßig Workshops statt, bei denen sich Groß und Klein selbst am Flechten versuchen können. In den kommenden Wochen gibt es dazu wiedermehrere Gelegenheiten.

Wachsende Weidenzäune und Objekte

• Samstag, 28. Februar, 13 Uhr

• Dauer: rund 5 Stunden

• Kursgebühren: 79 Euro inklusive Verbrauchsmaterial

und einer Hand voll Weiden

• Kursleitung: Siegfried Katz

Siegfried Katz ist mitunter durch seine großen Kunstwerke aus Geflecht bekannt. Das ein oder andere davon ist bis heute in Nagold zu sehen. In diesem Workshop hat er zusammen mit den Teilnehmern ebenfalls großes vor. Er bietet eine Einführung in das Flechten wachsender Weidenzäune und Objekte. Sie eignen sich wunderbar als Sichtschutz oder besondere Dekoration im Außenbereich – sei es, um eine lauschige Ecke im Garten optisch abzutrennen oder um gezielt Stilelemente zu platzieren. Der Kurs beginnt mit einer Einführung in die Theorie und einer Diashow mit vielen inspirierenden Beispielen. Dann geht es an die Praxis. Die Teilnehmer werden gebeten, sich dem Wetter entsprechend zu kleiden, da ein großer Teil des Workshops wetterunabhängig im Freien stattfindet.

Dekorationskugel

• Samstag, 7. März, 10 Uhr

• Dauer: rund 3 Stunden

• Kursgebühren: 49 Euro zuzüglich 15 Euro für Material

• Kursleitung: Karmen Katz

Die Dekorationskugeln bestechen durch ihre Schlichtheit. Sie lassen sich wunderbar mit verschiedenen Blumen oder Pflanzen kombinieren, auch umrankt von kleinen Lichterketten machen sie sich gut. Sie können in verschiedenen Größen geflochten und so auch zu kleinen Gruppen kombiniert werden. Und sie lassen sich recht einfach selbst flechten. Deshalb eignen sich die Dekorationskugeln wunderbar für diesen Einsteigerkurs. Das einzige, was Teilnehmer mitbringen müssen, ist eine Gartenschere.

Dekorationsherzen

• Samstag, 7. März, 14 Uhr

• Dauer: rund 4 Stunden

• Kursgebühren: 49 Euro zuzüglich 15 Euro

für Material

• Kursleitung: Karmen Katz

Wer schon etwas Übung im Flechten hat und sich an ein etwas anspruchsvolleres Design wagen möchte, ist in diesem Workshop genau richtig. Fortgeschrittene flechten hier gemeinsam mit Karmen Katz ein Dekorationsherz, das sich aufstellen oder legen lässt. Es schmückt sowohl den Innen- aus auch den Außenbereich.

Ausstellung und Verkauf auf dem Wolfsberg

Das gesamte Sortiment und damit die große Bandbreite des Flechthandwerks präsentiert die Flechtmanufaktur Katz in ihrer Ausstellung auf dem Wolfsberg. Sofas, Stühle, Dekorationen, Kleines und Großes, Schlichtes und Buntes kann dort selbst in Augenschein genommen werden. Die Mischung aus kompletten Garnituren und einzelnen Accessoires wie Lampenschirmen, Vasen, Pflanzkörben und Handtaschen macht die Ausstellung wohnlich und heimelig, sodass sich Besucher einen guten Eindruck verschaffen können, wie Geflecht in Szene gesetzt werden kann oder wie Einzelstücke in einer bestehenden Einrichtung wirken. Der Verkauf findet direkt in der Ausstellung statt. Die hauseigene Werkstatt ist direkt angeschlossen, sodass auch Geflecht-Reparaturen, zum Beispiel von Design-Klassikern wie Thonetstühlen und Tecta-Freischwingern, bei einem Besuch in Auftrag geben werden können.

Öffnungszeiten der Ausstellung auf dem Wolfsberg:

Dienstag, Mittwoch, Freitag: 10 bis 17 Uhr

Donnerstag: 10 bis 19 Uhr und Samstag: 10 bis 16 Uhr

Außerdem kann 24/7 im Online-Shop der Flechtmanufaktur Katz eingekauft werden.

Kinderflechten – Inklusive Schausonntag!

Sonntag, 8. März, 14 Uhr

Dauer: rund 1,5 Stunden

Kursgebühren: 29 Euro inklusive Material

Flechten ist nicht nur etwas für Erwachsene. Schon Kinder haben großen Spaß daran, mit Zweigen zu arbeiten und daraus kreative Formen zu erschaffen. Jungen und Mädchen ab 6 Jahren lernen bei diesem Workshop, wie sie Schiffchen und Körbchen selbst flechten können. So erfahren sie mehr über das Handwerk und seine Grundlagen. Erwachsene dürfen gerne gemeinsam mit ihren Kindern teilnehmen. Dieser Workshop ist zudem in einen Schausonntag eingebettet. Familie Katz lädt den Tag über zum sonntäglichen Umschauen und Stöbern in den Ausstellungsräumen ein. Und die bieten allerlei Interessantes aus Flechtwerk. Weitere Workshop-Termine sind auf der Internetseite der Flechtmanufaktur Katz unter www.katz-flecht.de/workshops zu finden.

Gutscheine

Zeit ist immer ein passendes Geschenk. Wie wäre es also mit einem Gutschein für einen gemeinsamen Flechtworkshop? Die Flechtmanufaktur Katz bietet schön gestaltete Gutscheine für Geburtstage, Jahrestage und andere Anlässe an. So können Kunden ihre Liebsten mit einer gemeinsamen Aktivität überraschen, von der sie bleibende Erinnerungen und eigens handgefertigte Andenken mit nach Hause nehmen.

Autor: Jacqueline Geisel; Fotos: Unternehmen, Jacqueline Geisel