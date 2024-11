Für ihre Verdienste um den europäischen Zusammenhalt hat Staatssekretär Florian Hassler acht Personen aus Baden-Württemberg mit der Staufermedaille des Landes ausgezeichnet. Mit der Staufermedaille würdigt der Ministerpräsident Verdienste um das Gemeinwohl durch langjähriges ehrenamtliches, gesellschaftliches oder bürgerschaftliches Engagement, das weit über das berufliche Wirken hinausreicht.

Alle zwei Jahre werden in einer eigenen Aktion Personen mit der Staufermedaille ausgezeichnet, die sich in besonderem Maße für den europäischen Gedanken und die europäische Integration und Zusammenarbeit engagieren oder auch im sozialen Einsatz für Menschen in den ärmeren Gegenden Europas.

Die Ettenheimerin Elke Gabel erhielt Die Staufermedaille für ihren Einsatz um Rumänien. Als erste Vorsitzende des Ortenauer Fördervereins „Hilfe für Menschen“ organisiert sie seit mehr als zwei Jahrzehnten mehrmals jährlich Hilfstransporte in ihr Geburtsland Rumänien, um dort unbürokratische Hilfe für Menschen in Not zu leisten, teilt die Stadt Ettenheim mit. Durch den rumänischen Schwesterverein, den sie ebenfalls als Präsidentin leitet, konnte in Aninoasa eine Sozialkantine für Kinder aus sozial benachteiligten Familien eingerichtet werden. Für dieses beispielhafte Engagement wurde sie mit der Staufermedaille ausgezeichnet.

„Ein freies und geeintes Europa ist nicht das Werk von Regierungen allein – es lebt von Menschen mit gemeinsamen Werten, die Grenzen überwinden, sich austauschen und solidarisch miteinander umgehen“, sagte der Staatssekretär für politische Koordinierung und Europa, Florian Hassler. „Mit viel Herzblut und viel Zeit helfen die Ausgezeichneten, dass Europa enger zusammenwächst. Ihr Engagement als überzeugte Europäerinnen und Europäer ist angesichts der großen Herausforderungen, vor denen Europa steht, besonders entscheidend“, so Hassler weiter.

Auch Bürgermeister Bruno Metz gratulierte Elke Gabel für ihr besonderes vorbildliches Engagement.